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Вкусные голубцы - пальчики оближешь: рецепт — бомба

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Вкусные голубцы - пальчики оближешь: рецепт — бомба
Полезно знать
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Давайте приготовим очень вкусные голубцы! Они очень популярны и любимы во многих семьях. Существует особенно вкусный рецепт, который понравится многим.

Для этого блюда понадобятся:

  • капуста;
  • лук;
  • мясной фарш;
  • яйца;
  • сметана;
  • мука;
  • немного специй.

Готовые голубцы, по форме, напоминают чебуреки, что делает их еще более аппетитными.

Приготовление:

  1. Сначала капусту необходимо размягчить, а затем отделить листья.
  2. Лук обжариваем до золотистого цвета, затем смешиваем его с фаршем, сметаной, специями.
  3. Полученную массу выкладываем на листья капусты, складываем их в виде чебуреков и обваливаем в яично-мучной смеси.
  4. Далее готовим голубцы на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блюда можно подавать с соусом по желанию. Этот рецепт прост в приготовлении, а результат превосходен! Попробуйте приготовить голубцы по этому рецепту и порадуйте своих близких вкусным ужином, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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