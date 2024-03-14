Вкусные голубцы - пальчики оближешь: рецепт — бомба

Давайте приготовим очень вкусные голубцы! Они очень популярны и любимы во многих семьях. Существует особенно вкусный рецепт, который понравится многим.

Для этого блюда понадобятся:

капуста;

лук;

мясной фарш;

яйца;

сметана;

мука;

немного специй.

Готовые голубцы, по форме, напоминают чебуреки, что делает их еще более аппетитными.

Приготовление:

Сначала капусту необходимо размягчить, а затем отделить листья. Лук обжариваем до золотистого цвета, затем смешиваем его с фаршем, сметаной, специями. Полученную массу выкладываем на листья капусты, складываем их в виде чебуреков и обваливаем в яично-мучной смеси. Далее готовим голубцы на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блюда можно подавать с соусом по желанию. Этот рецепт прост в приготовлении, а результат превосходен! Попробуйте приготовить голубцы по этому рецепту и порадуйте своих близких вкусным ужином, сообщает ngnovoros.ru.