Вкусные голубцы - пальчики оближешь: рецепт — бомба

Давайте приготовим очень вкусные голубцы! Они очень популярны и любимы во многих семьях. Существует особенно вкусный рецепт, который понравится многим.
Для этого блюда понадобятся:
- капуста;
- лук;
- мясной фарш;
- яйца;
- сметана;
- мука;
- немного специй.
Готовые голубцы, по форме, напоминают чебуреки, что делает их еще более аппетитными.
Приготовление:
- Сначала капусту необходимо размягчить, а затем отделить листья.
- Лук обжариваем до золотистого цвета, затем смешиваем его с фаршем, сметаной, специями.
- Полученную массу выкладываем на листья капусты, складываем их в виде чебуреков и обваливаем в яично-мучной смеси.
- Далее готовим голубцы на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые блюда можно подавать с соусом по желанию. Этот рецепт прост в приготовлении, а результат превосходен! Попробуйте приготовить голубцы по этому рецепту и порадуйте своих близких вкусным ужином, сообщает ngnovoros.ru.