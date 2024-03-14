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Умные хозяйки никогда не выбрасывают палочки для суши: это самое гениальное изобретение

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Умные хозяйки никогда не выбрасывают палочки для суши: это самое гениальное изобретение
Полезно знать
Фото: @sosiukin / freepik.com

При заказе китайской еды домой все мы часто получаем лишние палочки для суши, которые обычно позже выбрасываем. Однако они могут оказаться неожиданным спасением для комнатных растений.

Палочки для суши - идеальное решение

Например, орхидеи могут столкнуться с проблемой разрастания или нехватки опоры для своих стеблей во время обильного цветения. В таких случаях палочки для суши будут идеальным решением. Просто поместите несколько палочек в горшок с цветком для того, чтобы поддержать его соцветия и ветви.

Бамбуковые палочки выглядят аккуратно в горшке, не наносят вреда растению. Они прослужат долгое время. Главное, убедитесь в том, что используете чистые палочки, не контактировавшие с едой для избежания добавления лишних веществ в почву. Это эффективное и простое использование палочек для суши поможет растениям расти красиво и здорово, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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