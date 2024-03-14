Опытные хозяйки всегда держат пищевую пленку в морозилке: зачем это нужно

Пищевая пленка - это универсальный инструмент на кухне, который имеет множество применений в быту. Сохранение свежести продуктов - одна из основных функций пищевой пленки. Она помогает увеличить срок хранения продуктов, защищая их от воздуха, пыли и бактерий, предотвращая высыхание и сохраняя текстуру и аромат. Кроме того, пленка защищает от передачи запахов между продуктами. Пленка также облегчает хранение остатков еды и приготовленных блюд. Во время готовки она может использоваться для защиты поверхностей и устройств от брызг жира или жидкости. При замораживании продуктов пленка помогает предотвратить образование инея и сохранить их свежесть. Она также применяется для создания пароварки, приготовления блюд в микроволновой печи или для маринования мяса. Пищевая пленка удобна для упаковки еды на вынос или для переноски блюд куда-либо.

Для чего хранить пищевую пленку в морозильной камере

Хранение пищевой пленки в морозильной камере является хорошим способом избежать ее склеивания, разрывов и электризации. Холодный воздух делает пленку более податливой и удобной в использовании, помогая избежать проблем при работе с ней, пишет ngnovoros.ru.