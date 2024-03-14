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Без духовки и без муки — пицца на столе будет уже через 10 минут

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Без духовки и без муки — пицца на столе будет уже через 10 минут
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Вкусную и очень простую пиццу можно приготовить без использования муки и духовки, лишь с помощью самых доступных ингредиентов, которые часто есть у каждой хозяйки. 

Ингредиенты для пиццы

Для этого вам понадобятся: две картофелины, два яйца, 150 граммов моцареллы, 50 граммов салями, две столовые ложки растительного масла, две столовые ложки томатной пасты. Этой быстрой пиццей можно порадовать свою семью и гостей.

Приготовление начинается с того, что вы натираете сыр и картофель на терке, затем разбиваете яйца в миску, хорошо взбиваете их. После этого разогреваете сковороду с растительным маслом и выкладываете на нее натертый картофель, обжаривая его, периодически трамбуя. Когда картофель хорошо подрумянится, переворачиваете его, выливаете взбитые яйца поверх, посыпаете солью, перцем, затем добавляете томатную пасту или же кетчуп. После этого посыпаете все тертым сыром, выкладываете кусочки салями. Дожидаетесь, пока сыр тщательно расплавится, подаете пиццу к столу, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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