Информинг » О разном » Полезно знать » Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 15 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 15 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

Image 16+
Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 15 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы
Полезно знать / Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

15 марта отмечаются несколько важных церковных и народных праздников. Святителя Арсения, епископа Тверского, вспоминают как личность, внесшую значительный вклад в развитие церковной архитектуры и духовной жизни. Епископ Арсений проявил себя как строитель и благотворитель, основав несколько церквей и монастырей в Твери и окрестностях. Он ушел из жизни в 1409 году, а церковь прославила его в 1547 году.

Праздник священномученика Феодота, епископа Киринейского, напоминает о его верности и стойкости в вере. Перенеся много испытаний и страданий за проповедь христианства, он остался верен своим принципам до конца. Святой Феодот умер в 326 году.

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», символизирует Божию защиту и помощь. Ее чудесное открытие в 1917 году напоминает о великой силе веры и милости Божией.

15 марта также приходится на пятый день Масленицы, время перед Великим Постом, когда христиане готовятся к строгому посту. Это время, когда допускается употребление молочной пищи, яиц и рыбы, но не мяса.

Народный праздник Федота Ветроноса связан с началом важных сельскохозяйственных работ — посевом семян для рассады различных овощей. 

Все эти праздники и события напоминают нам о важности веры, терпения и труда в жизни каждого человека, сообщает vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Будет крепкая рассада: простая дешевая подкормка укрепит растения

Сегодня, 04:33

Три имени женщин, которые становятся счастливыми только после 40

Сегодня, 03:33

Опытные хозяйки всегда держат пищевую пленку в морозилке: зачем это нужно

Сегодня, 02:33

Вкусные голубцы - пальчики оближешь: рецепт — бомба

Сегодня, 01:58

Без духовки и без муки — пицца на столе будет уже через 10 минут

Сегодня, 01:33

Умные хозяйки никогда не выбрасывают палочки для суши: это самое гениальное изобретение

Сегодня, 00:38

Готовы к страсти? Любовный гороскоп на 14 марта 2024 года приносит смелость в любви

Сегодня, 00:13

Календарь питания в Великий пост с 18 марта по 4 мая – когда можно кушать рыбу

Вчера, 18:58

Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку

Вчера, 17:38

Поцелованные богами: Глоба назвала два знака - любимца весны

Вчера, 10:58

Как сварить рассыпчатый рис: всего 1 ложка прямо в кастрюлю

Вчера, 07:03

Получите крупные ягоды: эти 3 вещи нельзя делать с клубникой в марте и апреле

Вчера, 05:48

Гости решат, что это вырезка! Рецепт маринада для шашлыка, который преобразит даже самое жесткое мясо

Вчера, 04:04

Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле

Вчера, 03:39

Самые благоприятные дни марта в 2024 году для рассады перцев, кабачков, капусты, баклажан

Вчера, 00:18

Сногсшибательное везение: Глоба назвал 4 знака, которым с 14 марта во всем будет сопутствовать удача

12-03-2024, 23:18

Хватит выливать жидкость из банки с оливками: для нее есть гораздо более полезное применение

12-03-2024, 17:43

Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

12-03-2024, 16:18

Все двойники Евгения Пригожина: как глава Вагнера маскировался — на СВО погиб второй известный дублер Руслан Юнусов

12-03-2024, 14:48

Вкусно и сытно: приготовьте на ужин невероятный салат из пекинской капусты

12-03-2024, 06:18

Новости партнеров
2023
ru-RU