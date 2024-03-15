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Дуа, чтобы сдать экзамен на «хорошо» и «отлично» — когда нужно читать

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Дуа, чтобы сдать экзамен на «хорошо» и «отлично» — когда нужно читать
Полезно знать
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Дуа - это важная практика молитвы для многих мусульман, которая может помочь в различных аспектах жизни, включая подготовку к экзаменам. Вот два особых текста дуа, которые могут быть использованы в этом контексте:

Рабби йассир ва ля туассир. Рабби тамим биль-хайр:

Этот дуа просит Всевышнего облегчить начатое дело и даровать благоприятное его завершение. Он может быть прочитан перед началом изучения учебного материала или перед экзаменом.

«Господь мой! Облегчи для меня (это дело) и не усложняй его. Господь мой! Даруй мне благое его завершение».

Раббиш-шрахли садри ва йассир ли амри ва-хлюль укдатан мин лисани, йафкаху кавли:

Этот дуа просит Всевышнего раскрыть грудь и сердце человека, облегчить его дело и сделать его слова понятными. Он может быть полезен при подготовке к экзаменам, особенно, когда необходимо быть ясным и уверенным в своих ответах.

«О, мой Господь! Раскрой мою грудь и сердце, и облегчи мне мое дело. Развяжи узел на моем языке, и сделай мои слова понятными».

Нужно понимать, что молитва и чтение дуа не должны заменять усердную подготовку к экзаменам. Эти молитвы направлены на духовную поддержку и помощь в концентрации, но успешная сдача экзаменов также требует тщательной подготовки и усилий, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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