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Весна под стать катаклизму: Свежий прогноз погоды на апрель и май — метеорологи сделали предупреждение

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Весна под стать катаклизму: Свежий прогноз погоды на апрель и май — метеорологи сделали предупреждение
Полезно знать
Фото: freepik.com

Метеорологический прогноз на апрель и май 2024 года внушает опасения. Необычные погодные условия будут характерны почти для всех регионов России. Март будет отмечен арктическими вторжениями, вызывающими понижение температуры. Апрель и май также выйдут за рамки стандартов: ожидаются ливни, резкие перепады температуры и давления, град. 

В центральных регионах РФ предстоят сильные ливни, а также колебания атмосферного давления. Барические ямы могут вызвать резкое падение давления в Москве и других городах. 

Людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями следует быть очень бдительными.

На северо-западе страны ожидаются сильные ливни, молнии, грозы. Резкое изменение температуры будет характерно для Петербурга. В Крыму и Краснодарском крае вероятность ураганов значительно возрастет, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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