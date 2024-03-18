Солим и квасим капусту в апреле 2024 - самые лучшие и худшие даты

Квашеная капуста - это давний любимый деликатес. Раньше ее заготавливали на зиму, а возобновить запасы до нового урожая было сложно. Но сегодня это уже не проблема благодаря постоянному наличию свежих овощей в магазинах.

Процесс засолки начинается с отбора целых капустных головок. Овощи тщательно моют, затем очищают от грязи, замачивают в холодной воде, промывают, обсушивают. В капусту добавляют морковь, а также можно экспериментировать с ягодами, специями.

Лунный календарь поможет вам определить оптимальные дни для засолки и квашения капусты в апреле, пишет Весь Искитим.

Рекомендации по лунному календарю

Рекомендуется начать квашение 11, 16, 25 числа, а для соления выбрать лучше даты со 2 по 3 апреля, с 6 по 14 апреля, с 17 по 19 апреля, с 21 по 30 апреля. Однако следует избегать заготовки 5 и 8 апреля.

Квашеная капуста обладает не только приятным вкусом и ароматом, но и станет отличным дополнением к любому блюду.