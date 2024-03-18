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Солим и квасим капусту в апреле 2024 - самые лучшие и худшие даты

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Солим и квасим капусту в апреле 2024 - самые лучшие и худшие даты
Полезно знать
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Квашеная капуста - это давний любимый деликатес. Раньше ее заготавливали на зиму, а возобновить запасы до нового урожая было сложно. Но сегодня это уже не проблема благодаря постоянному наличию свежих овощей в магазинах. 

Процесс засолки начинается с отбора целых капустных головок. Овощи тщательно моют, затем очищают от грязи, замачивают в холодной воде, промывают, обсушивают. В капусту добавляют морковь, а также можно экспериментировать с ягодами, специями.

Лунный календарь поможет вам определить оптимальные дни для засолки и квашения капусты в апреле, пишет Весь Искитим. 

Рекомендации по лунному календарю

Рекомендуется начать квашение 11, 16, 25 числа, а для соления выбрать лучше даты со 2 по 3 апреля, с 6 по 14 апреля, с 17 по 19 апреля, с 21 по 30 апреля. Однако следует избегать заготовки 5 и 8 апреля. 

Квашеная капуста обладает не только приятным вкусом и ароматом, но и станет отличным дополнением к любому блюду.

Информационное агентство «Informing»

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