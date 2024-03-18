Когда будет Последний звонок в 2024 году: названы официальные даты последнего звонка и выпускных вечеров

В Российской Федерации в 2024 году Последний звонок в школах запланирован на 24–25 мая, а выпускные вечера будут отмечаться 28–29 июня. Эти дни будут наполнены торжественностью и эмоциями, так как выпускники окончательно завершат свой школьный этап и отправятся в новую жизненную главу.

Последний звонок — время радости и гордости за пройденный путь

Последний звонок — это особый момент прощания с учебными годами, школьными друзьями и педагогами. Этот день становится символом окончания школьной жизни и начала подготовки к следующему этапу образования или взрослой жизни. Выпускные вечера позволят ученикам отметить свои достижения, поделиться впечатлениями и пожеланиями на будущее. Это время радости и гордости за пройденный путь, а также возможность провести время в кругу близких и друзей, поддерживая друг друга в новых начинаниях, сообщает vesiskitim.ru.