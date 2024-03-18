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СМС-поздравления в День весеннего равноденствия 20 марта 2024

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СМС-поздравления в День весеннего равноденствия 20 марта 2024
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

В 2024 году весеннее равноденствие, астрономическое событие, когда день и ночь имеют равную продолжительность, наступает 20 марта. Это важный момент в календаре, который символизирует начало весны в северном полушарии Земли. В этот день длительность светового дня и ночи будет примерно одинаковой, составляя около 12 часов. Весеннее равноденствие играет значительную роль в культуре и традициях многих народов, отмечая переход от зимы к весне и символизируя возрождение природы и новый этап жизни.

Поздравления в День весеннего равноденствия

*** С ночью день уже сравнялся, дарит нам весна привет. В равноденствие желаю счастья, мира, долгих лет! 

*** Равноденствие настало – день сегодня непростой. Пусть сюрприз вам послан будет своенравною судьбой! 

*** Ночи равен день сегодня, это сказки чудный миг. Я хочу, чтоб лучик счастья в день волшебный к вам проник. Тьма и свет сегодня братья, сутки делят пополам, Мира, радости, богатства от души желаю вам. 

*** Сегодня, в теплый день весны, и день, и ночь опять равны. В неповторимый этот час я от души поздравлю вас!

Информационное агентство «Informing»

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