СМС-поздравления в День весеннего равноденствия 20 марта 2024

В 2024 году весеннее равноденствие, астрономическое событие, когда день и ночь имеют равную продолжительность, наступает 20 марта. Это важный момент в календаре, который символизирует начало весны в северном полушарии Земли. В этот день длительность светового дня и ночи будет примерно одинаковой, составляя около 12 часов. Весеннее равноденствие играет значительную роль в культуре и традициях многих народов, отмечая переход от зимы к весне и символизируя возрождение природы и новый этап жизни.

Поздравления в День весеннего равноденствия

*** С ночью день уже сравнялся, дарит нам весна привет. В равноденствие желаю счастья, мира, долгих лет!

*** Равноденствие настало – день сегодня непростой. Пусть сюрприз вам послан будет своенравною судьбой!

*** Ночи равен день сегодня, это сказки чудный миг. Я хочу, чтоб лучик счастья в день волшебный к вам проник. Тьма и свет сегодня братья, сутки делят пополам, Мира, радости, богатства от души желаю вам.

*** Сегодня, в теплый день весны, и день, и ночь опять равны. В неповторимый этот час я от души поздравлю вас!