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Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 внесли изменения

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Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 внесли изменения
Полезно знать
Фото: @Georgii62707 / freepik.com

Российским жителям объявлены изменения в графике майских праздников на текущий год. Государственные служащие пересмотрели расписание весенних выходных. Этот майский период обещает стать необычным. 

Порядок майских праздников

Специалисты в области труда сообщили о крупных изменениях в графике рабочих и выходных дней между последними весенними месяцами. Правительство РФ подписало соответствующий указ, устанавливающий порядок майских праздников. Выходные дни были перераспределены на разные даты. Например, выходной, выпавший на субботу, 27 апреля, был перемещен на понедельник, 29 апреля. Отдых также предусмотрен во вторник, 30 апреля, за счет переноса выходного дня со 2 января. 

Планируется выходной 10 мая, за счет переноса с субботы, 6 января. Таким образом, структура майских выходных будет необычной. Первая часть праздников пройдет с 28 апреля по 1 мая, а вторая — с 9 по 12 мая, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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