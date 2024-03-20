Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка

Доктор Владимир Эни-Олорунда предлагает простой и эффективный метод борьбы с болями в суставах — это использование обычного желатина.

Приготовление полезного средства

Для приготовления полезного средства достаточно залить две ложки столовые желатина холодной водой и оставить на ночь, желательно при комнатной температуре. Утром получится гелеобразная масса, которую следует употреблять ежедневно. Доктор утверждает, что этот рецепт помогает при болях в суставах, ногах, шее, спине, причем улучшение заметно уже через неделю использования. Но для стабильного и продолжительного результата рекомендуется продолжать курс в течение месяца.

Этот метод безопасен и не имеет противопоказаний. Для закрепления эффекта можно повторять процедуру два раза в году, пишет ngnovoros.ru.