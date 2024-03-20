Информинг » О разном » Полезно знать » Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка

Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка

Image 16+
Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка
Полезно знать
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Доктор Владимир Эни-Олорунда предлагает простой и эффективный метод борьбы с болями в суставах — это использование обычного желатина. 

Приготовление полезного средства

Для приготовления полезного средства достаточно залить две ложки столовые желатина холодной водой и оставить на ночь, желательно при комнатной температуре. Утром получится гелеобразная масса, которую следует употреблять ежедневно. Доктор утверждает, что этот рецепт помогает при болях в суставах, ногах, шее, спине, причем улучшение заметно уже через неделю использования. Но для стабильного и продолжительного результата рекомендуется продолжать курс в течение месяца. 

Этот метод безопасен и не имеет противопоказаний. Для закрепления эффекта можно повторять процедуру два раза в году, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 внесли изменения

Сегодня, 13:24

Весенние счастливицы: четыре женских имени, которым весна 2024 принесет счастье

Сегодня, 06:13

СМС-поздравления в День весеннего равноденствия 20 марта 2024

18-03-2024, 21:33

Когда будет Последний звонок в 2024 году: названы официальные даты последнего звонка и выпускных вечеров

18-03-2024, 17:18

Солим и квасим капусту в апреле 2024 - самые лучшие и худшие даты

18-03-2024, 16:33

Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

18-03-2024, 15:18

Весна под стать катаклизму: Свежий прогноз погоды на апрель и май — метеорологи сделали предупреждение

18-03-2024, 12:08

Невероятный сюрприз ждет пользователей торговых онлайн-площадок Wildberries, Ozon и AliExpress

18-03-2024, 11:58

Денежная стрижка: лунный календарь стрижек на апрель 2024 – лучшие и худшие дни

18-03-2024, 03:48

Названы пять лучших сортов помидоров для посадки на весну 2024 года: соседи позавидуют урожаю

17-03-2024, 17:23

Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

17-03-2024, 11:23

СМС в Прощеное воскресенье 17 марта для тех, кого обидел

16-03-2024, 17:13

Почему нельзя отмечать 40 лет: запрещает церковь или попросту народные приметы

16-03-2024, 15:58

Как сделать блины с дырочками: таких восхитительных блинов вы еще никогда не ели

16-03-2024, 15:18

Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

16-03-2024, 14:18

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинчиков на Масленицу

16-03-2024, 01:03

Магнитные бури 15 марта 2024: геоудары красной зоны накроют планету в ближайшие сутки из-за вспышки М1 — когда ждать пика

15-03-2024, 12:13

Как сделать мужчину одержимым тобой — шесть волшебных простых трюков

15-03-2024, 10:18

Дуа, чтобы сдать экзамен на «хорошо» и «отлично» — когда нужно читать

15-03-2024, 00:08

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 15 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

14-03-2024, 22:33

Новости партнеров
2023
ru-RU