Лучшие даты для помолвки или свадьбы в 2024 году — назвали астрологии

Согласно астрологии, в 2024 году есть несколько благоприятных дат для помолвки или свадьбы, когда Венера и другие планеты создают особенно мощные аспекты. Вот некоторые из них:

19-22 февраля 2024

В этот период Венера сходится с Марсом, что считается благоприятным предзнаменованием счастливого брака. Соединение Венеры и Марса приносит страсть и любовь, а также химию между партнерами. Это время, когда возможны долгосрочные отношения с яркой искрой.

11-25 марта 2024

В этот период Венера, экзальтированная в знаке Рыб, соединяется с Сатурном. Это делает отношения эмоциональными, страстными и стабильными. Сатурн добавляет обязательства и долговечность к любовным союзам.

7-22 мая 2024

В этот период Венера в Тельце соединяется с Юпитером, что приносит изобилие, романтику и плодородие. Это благоприятное время для начала серьезных отношений или свадьбы.

3-5 июня 2024

В эти дни Венера соединяется с Солнцем, что создает очаровательный и яркий момент для новых романтических начинаний. Партнеры будут сиять вместе, создавая атмосферу гордости и преданности друг другу.

3-16 сентября 2024

В этот период Венера находится в знаке Весов, которым она управляет, а Луна растущая, помогает создавать сбалансированные и равные партнерские отношения. Это время способствует построению гармоничных и любящих союзов.