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Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

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Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу
Полезно знать
Фото: freepik.com

21 марта 2024 года продолжается нестабильная геомагнитная обстановка, характеризующаяся сильной магнитной бурей. В течение дня наблюдаются изменения в силе геомагнитных возмущений: С 00:00 до 06:00 и с 09:00 до 12:00 по московскому времени геомагнитных возмущений достигнет 4 баллов, что свидетельствует о средней интенсивности бури. В это время могут наблюдаться существенные воздействия на магнитосферу Земли, информирует vesiskitim.ru.

С 06:00 до 09:00 и с 12:00 до 18:00, а также с 21:00 до полуночи по московскому времени геомагнитных возмущений снижается до 3 баллов, что характерно для небольшой магнитной бури. В этот период могут сохраняться некоторые влияния на магнитосферу, но они менее выраженные по сравнению с первой половиной дня.

Уменьшение влияния магнитной бури

С 18:00 до 21:00 по московскому времени геомагнитных возмущений уменьшится до 2 баллов, что указывает на нейтральную геомагнитную обстановку. В это время ожидается уменьшение влияния магнитной бури и восстановление более спокойных условий. С учетом текущей магнитной обстановки и ее возможного влияния на здоровье пенсионеров, важно предпринять определенные меры предосторожности:

  1. Следить за самочувствием. Пенсионерам стоит обратить внимание на свое самочувствие во время магнитных бурь и, если необходимо, обратиться за медицинской помощью, особенно если они испытывают ухудшение болевых ощущений, сна, настроения или сердечно-сосудистых симптомов.
  2. Поддерживать здоровый образ жизни. Пенсионерам следует придерживаться здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный отдых, чтобы укрепить свой иммунитет и справиться с возможным воздействием магнитных бурь.
  3. Поддерживать психологическое благополучие. Пенсионеры могут использовать методы релаксации, медитации или общения с близкими, чтобы справиться с возможным стрессом или тревогой.
  4. Соблюдать меры предосторожности. Пенсионерам, особенно тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или других хронических состояний, стоит соблюдать меры предосторожности во время магнитных бурь, такие как избегание физического напряжения или стресса, принятие рекомендуемых лекарств и обращение к врачу при необходимости.
  5. Следить за прогнозами. Пенсионеры могут следить за прогнозами магнитных бурь и принимать меры предосторожности заранее, если ожидается ухудшение условий.

Информационное агентство «Informing»

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