Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

21 марта 2024 года продолжается нестабильная геомагнитная обстановка, характеризующаяся сильной магнитной бурей. В течение дня наблюдаются изменения в силе геомагнитных возмущений: С 00:00 до 06:00 и с 09:00 до 12:00 по московскому времени геомагнитных возмущений достигнет 4 баллов, что свидетельствует о средней интенсивности бури. В это время могут наблюдаться существенные воздействия на магнитосферу Земли, информирует vesiskitim.ru.

С 06:00 до 09:00 и с 12:00 до 18:00, а также с 21:00 до полуночи по московскому времени геомагнитных возмущений снижается до 3 баллов, что характерно для небольшой магнитной бури. В этот период могут сохраняться некоторые влияния на магнитосферу, но они менее выраженные по сравнению с первой половиной дня.

Уменьшение влияния магнитной бури

С 18:00 до 21:00 по московскому времени геомагнитных возмущений уменьшится до 2 баллов, что указывает на нейтральную геомагнитную обстановку. В это время ожидается уменьшение влияния магнитной бури и восстановление более спокойных условий. С учетом текущей магнитной обстановки и ее возможного влияния на здоровье пенсионеров, важно предпринять определенные меры предосторожности: