Роковое Полнолуние 2024: как использовать силу лунного затмения 25 марта – точное время, 3 ритуала на быстрые перемены судьбы и 3 способа загадать желание

Червяное Полнолуние в марте 2024 года, также известное как Полная Луна марта, призвано привлечь внимание к особенным энергетическим возможностям этого времени. В этот период энергия будет высокой, но может быть трудно управляемой, поэтому рекомендуется планировать небольшие задачи, рутинные дела, а также воздержаться от финансовых операций и интенсивных общественных контактов. Это также подходящее время для начала подготовки к радикальным изменениям в жизни, пишет Весь Искитим.

Проводят ритуалы и заговоры

25 марта 2024 года также будет Полутеневое Лунное затмение, которое принесет свой поток энергии и мистического влияния. В это время Земля проходит между Луной и Солнцем, создавая темное пятно на ее поверхности. Такое явление обычно ассоциируется с отношениями. Луна может приобрести красноватый или коричневый оттенок, что создает впечатление загадочности и необычности. Чтобы использовать эти энергетические потоки в своих интересах, многие проводят ритуалы и заговоры на смену судьбы.

Одним из таких ритуалов является заговор на привлечение родственной души с использованием зеркал и свечи. Также существуют другие методы, такие как ритуалы на удачу, загадывание желаний с помощью карты желаний или метода «2 стаканов». Все эти методы направлены на активацию подсознания и приближение желаемого к реальности.

Независимо от того, какой метод выбран, важно помнить, что вера и позитивный настрой играют ключевую роль в достижении целей. Время Полнолуния и Лунных затмений предоставляет уникальную возможность воспользоваться этой энергией для улучшения своей жизни и привлечения желаемого.