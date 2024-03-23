Почему нельзя убирать пенку с бульона: очень неожиданное решение

Варка бульона с оставленной пенкой, несмотря на общепринятое мнение о ее вредности для вкуса, на самом деле приносит пользу, считают опытные кулинары.

Преимущества приготовления бульона с пенкой

Пенка придает супу насыщенный вкус и аромат, а также содержит полезное вещество - желатин, который укрепляет суставы и придает супу нужную консистенцию. Благодаря пенке суп становится более насыщенным и питательным, а отказ от ее удаления поможет сэкономить время. В то же время многие не замечают изменений во вкусе супа после варки с пенкой и предпочитают не тратить лишнего времени на очистку.

Однако важно помнить, что приготовление бульона под закрытой крышкой также влияет на конечный результат блюда.