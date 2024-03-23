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Кто такой сибирский маньяк Александр Спесивцев: на счету 82 жертвы, но не попал в тюрьму — мать знала о преступлениях сына и не остановила его

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Кто такой сибирский маньяк Александр Спесивцев: на счету 82 жертвы, но не попал в тюрьму — мать знала о преступлениях сына и не остановила его
Полезно знать
Фото: @EyeEm / freepik.com

Александр Спесивцев, известный как Новокузнецкий монстр, родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке. С детства он столкнулся с трудностями в семье и имел проблемы с психикой. В своей жестокой преступной деятельности, начиная с 1991 года и до 1996 года, он совершил ряд убийств и истязаний невинных женщин, привлекая их к себе домой под ложными предлогами. Число его жертв оценивается от 19 до 82 человек. 

В своих преступлениях ему помогала мать, Людмила Спесивцева. В 1996 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению в специализированной психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. Саша, как его называли близкие, вырос в дисфункциональной семье, где отсутствовали нормальные отношения. Его детство было отмечено склонностью к насилию и хулиганству, что проявлялось в различных противоправных действиях. 

Легко входил в доверие к потенциальным жертвам

Позднее его интерес к преступлениям и уголовным делам стал всеобъемлющим. Он начал свою жестокую деятельность в 1991 году. Его первая жертва, 17-летняя Евгения, стала объектом издевательств и мучений, которые закончились ее смертью. В последующие годы, выходя из лечебницы, он продолжил серию убийств, втянув в преступления свою мать и даже дочь, помогавшие ему в укрытии преступлений. Маньяк охотился на подростков, заманивая их к себе под ложными предлогами. Он проявлял убеждение и легко входил в доверие к потенциальным жертвам. 

Уничтожал  жертв с безжалостной жестокостью

Мать Спесивцева также играла роль в заманивании новых жертв, что позволяло ему действовать безнаказанно. Спесивцев стал одним из самых жестоких преступников своего времени. Он уничтожал своих жертв с безжалостной жестокостью, после чего расчленял тела и избавлялся от них, иногда с помощью семейного питомца. Несмотря на предупреждения и жалобы со стороны соседей, его преступная деятельность продолжалась из-за недостаточной реакции со стороны правоохранительных органов. Такой относительный иммунитет позволил ему устроить настоящий кошмар для своих жертв и их родственников. 

Спесивцев был объявлен невменяемым и приговорен к пожизненному заключению в психиатрической больнице. Случайное открытие преступлений Александра Спесивцева произошло, когда слесари, проверявшие проблемы с отоплением в подъезде, обнаружили ужасающую правду. 

Ему грозила смертная казнь

В ходе следствия Спесивцев признался во множестве убийств, объясняя свои действия тем, что ему было отказано в должном лечении. Несмотря на первоначальный приговор к 10 годам тюремного заключения, ему грозила даже смертная казнь. Однако, медицинская экспертиза выявила необходимость лечения, и он был направлен на лечение в психиатрическую больницу. В настоящее время он получает трехразовое питание, занимается рисованием, а средства с пенсии по инвалидности использует на приобретение различных благ, таких как музыкальный центр и шоколадки.

Мать Спесивцева, Людмила, также была соучастницей в убийствах и отбыла 13 лет заключения. После освобождения она пыталась вернуться в родной Новокузнецк, однако соседи категорически выступили против ее пребывания, в конечном итоге, с милицией они покинули город, а их квартира осталась пустой из-за отторжения общества.

Информационное агентство «Informing»

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