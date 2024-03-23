Информинг » О разном » Полезно знать » Самые сильные материнские молитвы за сына и дочь — спасут от беды, болезни, смерти

Самые сильные материнские молитвы за сына и дочь — спасут от беды, болезни, смерти

Image 16+
Самые сильные материнские молитвы за сына и дочь — спасут от беды, болезни, смерти
Полезно знать
Фото: freepik.com

Основные молитвенные правила и рекомендации по молитве за детей в православии публикует Весь Искитим.

Молитвенное правило

Включите молитвы о детях в своё утреннее и вечернее правило. Это может включать молитвы перед иконами, акафисты и другие молитвенные практики.

Молитвы перед иконами

  • При иконе Богородицы «Семистрельная» просите о защите ваших детей от врагов и бед.
  • При иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша» молитесь о помощи от алкоголизма и других зависимостей.
  • При иконе Богородицы «Скоропослушница» молитесь в сложных жизненных ситуациях.
  • При иконе Богородицы «Умиление» молитесь о духовном просвещении и наставлении для ваших детей.

Акафисты

Читайте акафисты Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю и святым, в честь которых названы ваши дети.

Во время молитвы сосредоточьтесь на своих чувствах и просите Бога о помощи с искренней верой и любовью к своим детям. Молитесь своими словами, не обязательно использовать только церковнославянский язык. Помните о важности регулярности. Молитесь за своих детей каждый день, даже если у вас нет много времени. Не унывайте, если молитва не сразу помогает. Верьте в силу молитвы и продолжайте просить помощи у Бога.

Молитвы за сына и дочь наполняются любовью и верой в защиту и благословение от Бога.

Важно помнить, что молитва – это не только слова, но и внутреннее состояние души, направленное на связь с высшим духовным началом.

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Информационное агентство «Informing»

Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Кто такой сибирский маньяк Александр Спесивцев: на счету 82 жертвы, но не попал в тюрьму — мать знала о преступлениях сына и не остановила его

Сегодня, 16:58

Магнитные бури 24-25 марта 2024: облако геоударов медленно отступает от Земли — вспышечная активность на Солнце ослабевает в пользу штиля

Сегодня, 16:43

Почему нельзя убирать пенку с бульона: очень неожиданное решение

Сегодня, 02:43

Роковое Полнолуние 2024: как использовать силу лунного затмения 25 марта – точное время, 3 ритуала на быстрые перемены судьбы и 3 способа загадать желание

Вчера, 13:33

Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

21-03-2024, 19:38

У умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте у себя

21-03-2024, 07:23

Лучшие даты для помолвки или свадьбы в 2024 году — назвали астрологии

21-03-2024, 06:48

Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка

20-03-2024, 20:38

Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 внесли изменения

20-03-2024, 13:24

Весенние счастливицы: четыре женских имени, которым весна 2024 принесет счастье

20-03-2024, 06:13

СМС-поздравления в День весеннего равноденствия 20 марта 2024

18-03-2024, 21:33

Когда будет Последний звонок в 2024 году: названы официальные даты последнего звонка и выпускных вечеров

18-03-2024, 17:18

Солим и квасим капусту в апреле 2024 - самые лучшие и худшие даты

18-03-2024, 16:33

Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

18-03-2024, 15:18

Весна под стать катаклизму: Свежий прогноз погоды на апрель и май — метеорологи сделали предупреждение

18-03-2024, 12:08

Невероятный сюрприз ждет пользователей торговых онлайн-площадок Wildberries, Ozon и AliExpress

18-03-2024, 11:58

Денежная стрижка: лунный календарь стрижек на апрель 2024 – лучшие и худшие дни

18-03-2024, 03:48

Названы пять лучших сортов помидоров для посадки на весну 2024 года: соседи позавидуют урожаю

17-03-2024, 17:23

Магнитные бури 17 марта 2024: россиян ждет неприятный сюрприз в виде новой магнитной бури из-за мощного выброса — чего ждать в течение суток

17-03-2024, 11:23

СМС в Прощеное воскресенье 17 марта для тех, кого обидел

16-03-2024, 17:13

Новости партнеров
2023
ru-RU