Самые сильные материнские молитвы за сына и дочь — спасут от беды, болезни, смерти

Основные молитвенные правила и рекомендации по молитве за детей в православии публикует Весь Искитим.

Молитвенное правило

Включите молитвы о детях в своё утреннее и вечернее правило. Это может включать молитвы перед иконами, акафисты и другие молитвенные практики.

Молитвы перед иконами

При иконе Богородицы «Семистрельная» просите о защите ваших детей от врагов и бед.

При иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша» молитесь о помощи от алкоголизма и других зависимостей.

При иконе Богородицы «Скоропослушница» молитесь в сложных жизненных ситуациях.

При иконе Богородицы «Умиление» молитесь о духовном просвещении и наставлении для ваших детей.

Акафисты

Читайте акафисты Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю и святым, в честь которых названы ваши дети.

Во время молитвы сосредоточьтесь на своих чувствах и просите Бога о помощи с искренней верой и любовью к своим детям. Молитесь своими словами, не обязательно использовать только церковнославянский язык. Помните о важности регулярности. Молитесь за своих детей каждый день, даже если у вас нет много времени. Не унывайте, если молитва не сразу помогает. Верьте в силу молитвы и продолжайте просить помощи у Бога.

Молитвы за сына и дочь наполняются любовью и верой в защиту и благословение от Бога.

Важно помнить, что молитва – это не только слова, но и внутреннее состояние души, направленное на связь с высшим духовным началом.

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru