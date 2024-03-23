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Магнитные бури 24-25 марта 2024: облако геоударов медленно отступает от Земли — вспышечная активность на Солнце ослабевает в пользу штиля

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Магнитные бури 24-25 марта 2024: облако геоударов медленно отступает от Земли — вспышечная активность на Солнце ослабевает в пользу штиля
Полезно знать
Фото: freepik.com

Геоудары, или геомагнитные бури, возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Это происходит следующим образом:

  • Солнечный ветер. Состоит из потоков заряженных частиц, которые выбрасываются из верхних слоев Солнца в околоземное пространство.
  • Взаимодействие с магнитосферой Земли. Когда потоки солнечного ветра достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой планеты. Магнитосфера, созданная земным магнитным полем, защищает планету от вредных воздействий солнечного ветра и космических лучей.
  • Деформация магнитосферы. При взаимодействии с солнечным ветром магнитосфера Земли деформируется под его воздействием. Это может привести к сжатию или растяжению магнитного поля Земли в зависимости от параметров солнечного ветра.
  • Магнитные штормы. Если солнечного ветра достаточно велика или его направление специфично, это может вызвать сильное возмущение в магнитосфере, известное как магнитный шторм. В результате возникают геомагнитные бури или геоудары.
  • Эффект на атмосферу. Геоудары влияют на верхние слои атмосферы Земли, вызывая ионизацию и возбуждение атомов и молекул газов. Это может привести к ярким явлениям, таким как северное сияние, а также к изменениям в работе радиосвязи и навигационных систем.

Нужно отметить, что геоудары могут иметь различные уровни силы и влиять на различные аспекты окружающей среды, включая человеческий организм. Мониторинг и прогнозирование геоударов имеет важное значение для обеспечения безопасности в различных сферах, таких как космические полеты и электроэнергетика.

Информационное агентство «Informing»

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