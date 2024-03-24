Роскачество предупреждает о подделках на маркетплейсах Wildberries, AliExpress, Ozon

Роскачество призывает покупателей быть осторожными при совершении покупок на онлайн-маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, где около 30% товаров являются подделками. Чтобы избежать приобретения фальсифицированных товаров, следует обращать внимание на следующие моменты:

Отзывы и рейтинг товаров. Просматривайте отзывы других покупателей и оценку товара. Однако, помните, что некоторые продавцы могут заказывать положительные отзывы, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Ответы от продавца. Обратите внимание на то, отвечает ли продавец на вопросы и находится ли на связи. Отсутствие ответов может быть признаком недостаточной уверенности продавца в качестве товара. Проверка перед оплатой. При получении заказа осмотрите товар перед оплатой, особенно если доставка осуществляется курьером или в пункте выдачи.

Помните, что нужно доверять своим сомнениям и не совершать покупку, если есть подозрения в качестве товара или если продавец не предоставляет достаточной информации. Будьте бдительны и следуйте рекомендациям Роскачества, чтобы избежать покупки поддельных товаров, сообщает ngnovoros.ru.