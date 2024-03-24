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Роскачество предупреждает о подделках на маркетплейсах Wildberries, AliExpress, Ozon

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Роскачество предупреждает о подделках на маркетплейсах Wildberries, AliExpress, Ozon
Полезно знать
Фото: freepik.com

Роскачество призывает покупателей быть осторожными при совершении покупок на онлайн-маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, где около 30% товаров являются подделками. Чтобы избежать приобретения фальсифицированных товаров, следует обращать внимание на следующие моменты:

  1. Отзывы и рейтинг товаров. Просматривайте отзывы других покупателей и оценку товара. Однако, помните, что некоторые продавцы могут заказывать положительные отзывы, поэтому не стоит полностью полагаться на них.
  2. Ответы от продавца. Обратите внимание на то, отвечает ли продавец на вопросы и находится ли на связи. Отсутствие ответов может быть признаком недостаточной уверенности продавца в качестве товара.
  3. Проверка перед оплатой. При получении заказа осмотрите товар перед оплатой, особенно если доставка осуществляется курьером или в пункте выдачи.

Помните, что нужно доверять своим сомнениям и не совершать покупку, если есть подозрения в качестве товара или если продавец не предоставляет достаточной информации. Будьте бдительны и следуйте рекомендациям Роскачества, чтобы избежать покупки поддельных товаров, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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