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Где снимали «Иронию судьбы»: знаковые места в Москве

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Где снимали «Иронию судьбы»: знаковые места в Москве
Полезно знать
Источник фото: YouTube

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова, хотя и показывает события, происходящие в Москве и Ленинграде, был снят практически полностью в Москве. Здание, где, согласно сценарию, жил главный герой Евгений Лукашин располагается на проспекте Вернадского, 125. Съемки проходили в пятом подъезде. 

Дом, изображенный как ленинградское здание, где жила главная героиня Надя, расположен недалеко от дома Лукашина. Его адрес - проспект Вернадского, 113. Хотя утверждается о стандартности зданий, дома серии И-99-47/406, изображенные в фильме, не являлись типовыми. Они были построены на западе столицы, в районе Тропарево-Никулино, и отличались от стандартных зданий по технологиям строительства. 

Ярмарка в Новых Черемушках

Первое из них - настоящая ярмарка в Новых Черемушках, где герой Павел, сыгранный Александром Ширвиндтом, покупает шампанское у Снегурочки. Эта ярмарка находилась рядом с торговым центром «Черемушки» на улице Шверника. В фоне кадра виден дом аспирантов и стажеров МГУ, а также ул. Новаторов. 

Храм Архангела Михаила в Тропареве

Еще одно знаковое место - это Храм Архангела Михаила в Тропареве, который неоднократно мелькает в фильме. Этот каменный храм был построен в XIII веке и сейчас окружен жилыми домами. Наконец-то, знаменитая сцена в бане, где герои поют трек «Под крылом самолета», снималась в одном из павильонов «Мосфильма». Реквизит для этой сцены был взят на студии, пишет РБК.

Информационное агентство «Informing»

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