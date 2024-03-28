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Ни в коем случае не платите своей картой: важное заявление для тех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon, AliExpress

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Ни в коем случае не платите своей картой: важное заявление для тех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon, AliExpress
Полезно знать
Фото: freepik.com

Онлайн-покупки, хотя и предоставляют удобство и доступ к широкому выбору товаров, сопряжены с определенными рисками, о которых важно помнить. Эксперты из Роскачества поднимают тревожный сигнал, предупреждая всех, кто делает покупки в популярных интернет-магазинах, о возможных опасностях, связанных с использованием основной банковской карты.

Становятся целью злоумышленников

Случаи мошенничества в онлайн-торговле постоянно растут, особенно на платформах, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, где покупатели, использующие банковскую карту для оплаты до получения товара, становятся целью злоумышленников.

Для обеспечения безопасности финансов специалисты рекомендуют использовать специально предназначенную для онлайн-покупок карту, отдельную от основного счета. Это может быть виртуальная карта или пластиковая карта, что позволит минимизировать риски и контролировать суммы на карте, пополняя ее только перед конкретными заказами, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

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