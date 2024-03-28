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Шутки кончились. Жителей России призвали покинуть свои дома с 29 марта 2024 года

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Шутки кончились. Жителей России призвали покинуть свои дома с 29 марта 2024 года
Полезно знать
Фото: freepik.com

Жителей России призвали покинуть свои дома по очень важной причине: 29 марта ожидается увлекательное астрономическое событие. В этот день Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации в 18.7 градусов от Солнца. Это благоприятный период для наблюдения планеты, так как она будет находиться в самой высокой точке на вечернем западном небе. 

Наблюдать за астрономическим событием можно будет сразу после заката на низком уровне видимости. Для наилучшего наблюдения астрономических явлений рекомендуется покинуть город. Вдали от населенных мест отсутствует сильное световое загрязнение, что способствует ясности небосвода, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

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