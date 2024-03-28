«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

Покупатели Wildberries, Ozon или AliExpress должны быть настороже, так как появилось новое мошенничество, которое может привести к отмене всех заказов и потере денег.

С 29 марта 2024 мошенники могут отправлять электронные письма от имени этих маркетплейсов, обещая «специальные предложения» в честь «дня рождения» площадок. Однако переходить по ссылкам в этих письмах категорически не рекомендуется, так как они ведут на поддельные сайты.

Переносят деньги на свои счета

Мошенники запрашивают личные данные и, после получения доступа к аккаунтам покупателей, аннулируют заказы и переносят деньги на свои счета. Чтобы защититься, необходимо быть бдительными и избегать перехода по подозрительным ссылкам. Всегда проверяйте адрес сайта, на который вы переходите, чтобы убедиться, что он совпадает с официальным адресом маркетплейса, пишет ngnovoros.ru.