Душевные поздравления с Католической Пасхой 31 марта 2024 для родных, друзей и коллег

*** В светлый праздник Пасхи желаем вам мира, добра, благополучия вашим семьям. Пусть вас сопровождает всюду Божье благословение и удача.

*** Христос воскресе! Пусть в этот светлый праздник Пасхи твой дом наполнится уютом, теплом и светом. Пусть ты, твои близкие и родные будут здоровы. Счастья тебе большого!

*** Пускай в вашей жизни всего будет вдосталь: здоровья, любви, богатства, успеха, работы, праздника, счастья и смеха. Со светлой Пасхой!

*** Пусть пасхальный кролик нынче счастье в дом вам принесет, пусть подарит сердцу радость, пусть избавит от забот. С Пасхой я вас поздравляю, с праздником большим добра. В этот день нам небо дарит лучик счастья и тепла. Мир пусть будет в доме вашем, детский смех пускай звучит. Пусть не будет в жизни места для печалей и обид.

*** Вас с Пасхой поздравляю я! Пусть будет счастлива семья, здоровье крепким будет пусть, молитва вам развеет грусть. Пускай Господь вас бережет, пускай он силу вам дает, чтоб веру в сердце сохранить, чтоб жить, надеяться, любить.

*** Я в католическую Пасху желаю счастья и тепла, жизнь чтобы светлой, доброй сказкой всегда-всегда твоя была! Пусть ангел спустится с небес, чтоб огласить благую весть: Христос воистину воскрес, а значит, чудо в жизни есть!