Трогательные поздравления в Родительскую субботу 30 марта 2024 и поздравления с вечной памятью

*** Помолимся в праздник, откроем сердца, Молитвы услышат пускай небеса, В субботу Покровскую мира в душе, Счастья, добра, понимания везде.

*** В Покровскую родительскую субботу хочется пожелать никогда не забывать родных и близких, которых, к сожалению, нет с нами рядом, но которые успели нам подарить счастливые надежды и теплоту своих сердец. Пусть память об усопших будет светла, пусть с небес они нам помогают быть сильными и непоколебимыми перед ветрами судьбы.

*** За покой людей умерших нынче мы зажжём свечу. Помяните их смиренно, я напомнить вам хочу. Всех, кто умер неспокоен, упокоит пусть Господь. Ведь мы верим, без сомненья, всех он в Царствие возьмёт. Чтобы им спалось спокойно, чтить прошу вас этот день, чтобы этот день особый не менять на дребедень.

*** Все мы под Богом ходим единым, хоть и в неверии часто повинны. Каждый из нас перед смертью боится: как переход этот с ним совершится? Святые отцы всех церквей христианских молитвами, псалмами вспомнят всех братьев. Всех тех, о ком некому и помолиться — душе человека негоже забыться.

*** В Родительскую субботу поминаем мёртвых мы, чтобы не было заботы им ходить среди живых. Ну а вам хотим здоровья в этом мире пожелать, чтоб подольше жить могли вы и заботу проявлять.