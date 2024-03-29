Какой будет погода в апреле 2024 в России: аномальные температурные качели от морозов до жары накроют Москву, Петербург, Урал, Сибирь — чего ждать

1 апреля 2024 года будет радовать жителей Москвы и Санкт-Петербурга высокими температурами. В Москве ожидается до +19 градусов, а в Санкт-Петербурге до +18 градусов. Это обусловлено потоками теплого воздуха с юго-востока Европы, что ускоряет приход весеннего тепла.

В Москве и области весь апрель ожидаются устойчивые положительные температуры воздуха, средней дневной температурой около +12 градусов и ночной около +5 градусов. Ожидаются непродолжительные осадки в течение каждой недели апреля.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после первых двух апрельских дней, когда ожидаются высокие показатели с температурой до +18 градусов, начнется период похолодания. В среднем дневная температура воздуха составит около +9 градусов, а ночная около +4 градусов.

Екатеринбург и Свердловская область также ожидают начало стабильных положительных температур. 1 апреля в Екатеринбурге ожидается +3..+5 градусов, а затем первая неделя апреля пройдет с высокими температурами в среднем до +16 градусов. Однако с 8 апреля ожидается похолодание, средняя дневная температура воздуха будет около +8..+10 градусов, а ночная от -2 до +2 градусов.

Новосибирск и область также ожидают потепление после начала апреля, с дневной температурой до +15 градусов, а затем средняя дневная температура воздуха будет около +8..+10 градусов, а ночная от +2 до +4 градусов. По прогнозам, продолжительные осадки не ожидаются, пишет Весь Искитим.