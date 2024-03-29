Информинг » О разном » Полезно знать » Какой будет погода в апреле 2024 в России: аномальные температурные качели от морозов до жары накроют Москву, Петербург, Урал, Сибирь — чего ждать

Какой будет погода в апреле 2024 в России: аномальные температурные качели от морозов до жары накроют Москву, Петербург, Урал, Сибирь — чего ждать

Image 16+
Какой будет погода в апреле 2024 в России: аномальные температурные качели от морозов до жары накроют Москву, Петербург, Урал, Сибирь — чего ждать
Полезно знать
Фото: @Loucaski / freepik.com

1 апреля 2024 года будет радовать жителей Москвы и Санкт-Петербурга высокими температурами. В Москве ожидается до +19 градусов, а в Санкт-Петербурге до +18 градусов. Это обусловлено потоками теплого воздуха с юго-востока Европы, что ускоряет приход весеннего тепла.

В Москве и области весь апрель ожидаются устойчивые положительные температуры воздуха, средней дневной температурой около +12 градусов и ночной около +5 градусов. Ожидаются непродолжительные осадки в течение каждой недели апреля.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области после первых двух апрельских дней, когда ожидаются высокие показатели с температурой до +18 градусов, начнется период похолодания. В среднем дневная температура воздуха составит около +9 градусов, а ночная около +4 градусов.

Екатеринбург и Свердловская область также ожидают начало стабильных положительных температур. 1 апреля в Екатеринбурге ожидается +3..+5 градусов, а затем первая неделя апреля пройдет с высокими температурами в среднем до +16 градусов. Однако с 8 апреля ожидается похолодание, средняя дневная температура воздуха будет около +8..+10 градусов, а ночная от -2 до +2 градусов.

Новосибирск и область также ожидают потепление после начала апреля, с дневной температурой до +15 градусов, а затем средняя дневная температура воздуха будет около +8..+10 градусов, а ночная от +2 до +4 градусов. По прогнозам, продолжительные осадки не ожидаются, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»

29-03-2024, 20:08

Какой будет погода в апреле 2024 в России: аномальные температурные качели от морозов до жары накроют Москву, Петербург, Урал, Сибирь — чего ждать

29-03-2024, 13:48

Трогательные поздравления в Родительскую субботу 30 марта 2024 и поздравления с вечной памятью

29-03-2024, 04:53

Душевные поздравления с Католической Пасхой 31 марта 2024 для родных, друзей и коллег

29-03-2024, 01:03

Шутки кончились. Жителей России призвали покинуть свои дома с 29 марта 2024 года

28-03-2024, 20:43

Ни в коем случае не платите своей картой: важное заявление для тех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon, AliExpress

28-03-2024, 20:38

«Отмена всех заказов с 29 марта». Всех кто приобретает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

28-03-2024, 15:13

Где снимали «Иронию судьбы»: знаковые места в Москве

25-03-2024, 15:38

Что такое ВУС в военном билете? Как это расшифровать

25-03-2024, 04:13

Роскачество предупреждает о подделках на маркетплейсах Wildberries, AliExpress, Ozon

24-03-2024, 19:23

Самые сильные материнские молитвы за сына и дочь — спасут от беды, болезни, смерти

23-03-2024, 18:13

Кто такой сибирский маньяк Александр Спесивцев: на счету 82 жертвы, но не попал в тюрьму — мать знала о преступлениях сына и не остановила его

23-03-2024, 16:58

Магнитные бури 24-25 марта 2024: облако геоударов медленно отступает от Земли — вспышечная активность на Солнце ослабевает в пользу штиля

23-03-2024, 16:43

Почему нельзя убирать пенку с бульона: очень неожиданное решение

23-03-2024, 02:43

Роковое Полнолуние 2024: как использовать силу лунного затмения 25 марта – точное время, 3 ритуала на быстрые перемены судьбы и 3 способа загадать желание

22-03-2024, 13:33

Магнитные бури 21 марта 2024: геоудары мощностью в 4 балла разорвут магнитосферу в клочья — новый шторм набирает силу

21-03-2024, 19:38

У умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте у себя

21-03-2024, 07:23

Лучшие даты для помолвки или свадьбы в 2024 году — назвали астрологии

21-03-2024, 06:48

Боли в суставах не будет: нужно всего 2 ложки этого порошка

20-03-2024, 20:38

Выходные будут перенесены: в майские праздники 2024 внесли изменения

20-03-2024, 13:24

Новости партнеров
2023
ru-RU