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Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»

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Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»
Полезно знать
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Важное предупреждение пришло от Сбербанка, которое поможет защитить клиентов от нового вида мошенничества, пишет ngnovoros.ru.

Вот краткий обзор рекомендаций, чтобы избежать мошенничества: 

  • Будьте осторожны с незнакомыми аккаунтами. Никогда не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, представляющихся сотрудниками банка. Банки обычно не связываются с клиентами через мессенджеры.
  • Не включайте режим демонстрации экрана. Не давайте мошенникам доступ к вашей личной информации, не включая режим демонстрации экрана при общении с незнакомцами.
  • Остерегайтесь обновлений приложений. Загружайте обновления из официальных источников, таких как магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам из сообщений.
  • Связывайтесь через официальные каналы связи. Если у вас возникли сомнения относительно звонка или сообщения от банка, свяжитесь через официальные каналы связи, указанные на сайте банка или в документах.

Информационное агентство «Informing»

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