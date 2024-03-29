Немедленно отключитесь. Очень важное сообщение для всех без исключения, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Важное предупреждение пришло от Сбербанка, которое поможет защитить клиентов от нового вида мошенничества, пишет ngnovoros.ru.
Вот краткий обзор рекомендаций, чтобы избежать мошенничества:
- Будьте осторожны с незнакомыми аккаунтами. Никогда не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, представляющихся сотрудниками банка. Банки обычно не связываются с клиентами через мессенджеры.
- Не включайте режим демонстрации экрана. Не давайте мошенникам доступ к вашей личной информации, не включая режим демонстрации экрана при общении с незнакомцами.
- Остерегайтесь обновлений приложений. Загружайте обновления из официальных источников, таких как магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам из сообщений.
- Связывайтесь через официальные каналы связи. Если у вас возникли сомнения относительно звонка или сообщения от банка, свяжитесь через официальные каналы связи, указанные на сайте банка или в документах.