Какое растительное масло назвали мерзостью: эксперты перечислили марки, которые вошли в черный список

Эксперты предупреждают, что далеко не все бутылки растительного масла соответствуют установленным требованиям качества. Из 57 видов растительного масла, некоторые из брендов оказались в черном списке, даже более известные среди россиян.

Не соответствуют установленным нормам качества

Продукты брендов «Солнце мое», «Кубаночка», «Кубань», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Алей konako», «GREEN RAY», «Благо» не соответствуют установленным нормам качества, как по заявленному классу, так и по перекисному числу. Это означает, что даже в течение срока годности оно может попросту испортиться. Кроме того, производители масел «GREEN RAY» и «Кубань» отклонились от требований по жирно-кислотному составу и использовали для приготовления масла не только семена подсолнечника, что представляет риск для потребителей.

Не было выявлено ничего лишнего

С другой стороны, растительные масла «Каролина», «Подворье», «Слобода», «Добавкин» смогли похвастаться российским знаком качества. В их составе не было выявлено ничего лишнего.

Потребители должны быть внимательны при выборе растительного масла, и убедиться, что оно соответствует не только их вкусовым предпочтениям, но и требованиям качества и безопасности, пишет ГОРОДКИРОВ.