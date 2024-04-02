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Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сегодня

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Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сегодня
Полезно знать
Фото: @jcomp / freepik.com

Соль имеет долгую историю в различных культурах как символ высокой ценности и важности. Традиция встречать гостей с хлебом и солью, символизирующая уважение, гостеприимство, поэтому укоренилась во многих обществах. Использование соли для очищения энергии в доме также имеет свои корни в старинных обрядах. Считается, что соль способствует отпугиванию негативных сил и привлечению благополучия, сообщает ГородКиров.

Это может быть частью различных обрядов и ритуалов, применяемых для защиты и очищения жилища. Рекомендации специалиста по использованию соли Ирины Волковой для привлечения благополучия и защиты дома от негативной энергии могут быть интересными для тех, кто верит в эзотерические практики. 

Однако важно помнить, что эти практики не имеют научного обоснования, и их эффективность зависит от веры и убеждения человека.

Информационное агентство «Informing»

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