Клещи забьются в конвульсиях от этого запаха: достаточно нескольких капель простого средства

Весной, с активизацией природы, повышается активность различных паразитов, включая клещей, которые могут быть опасны из-за передачи заболеваний. Один из способов защиты от клещей - использование запаха гвоздики, который они не переносят.

Обеспечивает защиту на несколько часов

Эфирное масло гвоздики можно нанести на кожу и одежду перед прогулкой на природе, обеспечивая защиту на несколько часов. Помимо гвоздики, существуют и другие методы защиты. Рекомендуется носить плотно прилегающую одежду и использовать специальные репелленты, отпугивающие клещей.

Необходимо быть особенно бдительными

После прогулки следует осмотреть тело на наличие клещей, особенно в местах с мягкой кожей. Клещи активны с марта по октябрь, особенно во влажных и заросших местах, поэтому в таких условиях необходимо быть особенно бдительными и принимать меры предосторожности. Эти простые способы помогут наслаждаться прогулками на природе, снижая риск укусов и возможных заболеваний, пишет ngnovoros.ru.