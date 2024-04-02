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Чистим без соды: химик дал совет как чистить чайники от накипи

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Чистим без соды: химик дал совет как чистить чайники от накипи
Полезно знать
Фото: @goffkein / freepik.com

Использование пищевой соды для очистки чайника от накипи оказывается неэффективным, поясняет химик Андрей Дорохов. Накипь формируется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на стенках чайника.

Пищевая сода или сладкие газированные напитки не способны растворить накипь, так как они создают щелочную среду. Эффективнее всего для этой цели подходит кислотная среда. Химик рекомендует использовать лимонную кислоту в чистом виде либо же смесь лимонной и молочной кислот. Они создают кислотную среду, способную растворить накипь, но при этом не повреждая чайник. 

Уксус также можно использовать, но с осторожностью, так как он может повредить металлическое покрытие внутри чайника.

Информационное агентство «Informing»

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