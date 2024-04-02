Неожиданный сюрприз: полная отмена оплаты для тех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

С апреля все онлайн-шопоголики могут ожидать новой революции: полный возврат оплаты за покупки станет реальностью. Это изменение затронет крупнейшие маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon, AliExpress, делая процесс возврата еще проще и удобнее.

Выступает против штрафов

Wildberries, сохраняя свою политику возврата, начнет предоставлять эту услугу без дополнительной платы. Эксперты поддерживают это решение, указывая на то, что интернет-магазины не могут взимать плату за обратную доставку. Роспотребнадзор также выступает против штрафов за возврат товаров с дефектами.

Клиенты смогут вернуть товар

Юристы подчеркивают, что покупатель имеет право на полный возврат оплаты, если товар не подошел по каким-либо причинам, даже если он качественный. Таким образом, российские клиенты смогут вернуть товар и получить свои деньги без лишних забот, а магазины не смогут нарушать их права, пишет ngnovoros.ru.