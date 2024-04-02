Росконтроль назвал наилучшие марки растворимого кофе

Эксперты из Росконтроля провели тщательное исследование растворимого кофе и выявили лучшие марки по качеству и безопасности. Проверено несколько сотен образцов растворимого кофе, включая молотый и сублимированный, доступные в крупных торговых сетях.

Признаны натуральными и безопасными

Оценка проводилась по составу, безопасности и соответствию заявленному сорту кофе. В категории сублимированного кофе наиболее высокие оценки получили марки: Jardin, Jacobs Monarch и Today от CAFEA-GROUP. Эти марки признаны натуральными и безопасными.

Кроме того, Росконтроль рекомендует к покупке также марки растворимого кофе: Tchibo Exclusive, Nescafe Classic, «Арабика» от «Московской кофейни на паяхъ». Эти марки также соответствуют высоким стандартам безопасности, а также качества.