Шутки кончились. Россиян призвали покинуть свои дома до 22 апреля

Предупреждение о необходимости покинуть дома было обоснованным, так как наступает период метеорного потока Лириды. Событие, ожидаемое многими астрономами, будет происходить с 14 по 30 апреля, а пик его активности запланирован на 22 и 23 число.

Будут видны в любой точке планеты

При благоприятных условиях можно увидеть до 18 метеоров в час, оставляющих яркие следы в небе. Однако в 2024 году пик активности придется на два дня до полнолуния, что может затруднить наблюдение из-за света Луны. Хотя метеоры будут видны в любой точке планеты, наилучшие условия для наблюдения будут на Северном полушарии, особенно после 22:30 по местному времени.

Для наблюдения метеоров не требуется специального оборудования: достаточно выйти на свежий воздух на полчаса, чтобы ваши глаза адаптировались. Однако, чтобы увидеть больше метеоров, рекомендуется выбраться за город и найти место без городских огней, пишет ngnovoros.ru.