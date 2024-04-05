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«Готовьтесь к ужасному лету». Синоптики опубликовали новый прогноз на летние месяцы

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«Готовьтесь к ужасному лету». Синоптики опубликовали новый прогноз на летние месяцы
Полезно знать
Фото: @DesignUni / freepik.com

Метеорологи прогнозируют необычно жаркое лето 2024 года в России, описываемое как «климатический ужас». Различные синоптики подтверждают, что с июня по август погода будет аномальной, с температурами, превышающими норму на семь градусов. В таких регионах, как Москва, Калининград, Тверь, Калуга и другие, ожидается, что температура может достигать рекордных 35 градусов. Эта аномалия связана с феноменом Эль-Ниньо, который проявляется в колебаниях температуры поверхностного океана и его более глубоких слоев. 

Ожидается установление новых температурных рекордов

Начавшись в прошлом году, в 2024 году Эль-Ниньо станет более интенсивным, предупреждают метеорологи. Приморский край, Сахалин, Хабаровский край окажутся наиболее подверженными воздействию Эль-Ниньо, где ожидается установление новых температурных рекордов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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