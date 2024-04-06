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Шутки кончились. Россиян призвали покинуть дома до 22 апреля

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Шутки кончились. Россиян призвали покинуть дома до 22 апреля
Полезно знать
Фото: @vecstock / freepik.com

Жителям России важно учитывать серьезные мотивы для покидания городов. Астрономическое явление апреля - метеорный поток Лириды, активный с 14 по 30 число, а пик приходится на 22-23 число. При ясной погоде можно увидеть до 18 метеоров в час. 

Метеоры Лириды, входя в атмосферу со скоростью 49 км/с, оставляют яркие следы, становясь светящимися шарами. В 2024 году пик активности придется на дни, предшествующие полнолунию, что может помешать наблюдениям из-за света Луны.

Для наблюдения не требуется специального оборудования

Метеоры видны везде, но наилучшие условия для наблюдения - на Северном полушарии. Лучшее время для этого - после 22:30 местного времени. Для наблюдения не требуется специального оборудования: достаточно провести полчаса на свежем воздухе, чтобы глаза адаптировались. Однако, чтобы увидеть больше метеоров, лучше выбраться за город и избавиться от городских огней, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

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