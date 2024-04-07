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Расчеты точны: одаренный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

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Расчеты точны: одаренный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Теория Афгана предвещает начало мирового конфликта в 2055 году

Сидик Афган, афганский ученый в области математики, получает признание за свою революционную методику прогнозирования мировых событий. Его аналитический подход, основанный на статистическом анализе и точных расчетах дат, позволяет ему предсказывать значимые события с высокой точностью. Данная теория предвещает начало мирового конфликта в 2055 году. 

Афган объединяет математические данные с историческими фактами, чтобы создать всесторонние прогнозы будущих событий, охватывая широкий спектр аспектов от социального развития до экономических и социальных последствий, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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