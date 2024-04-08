Клещи боятся этого запаха сильнее огня: всего несколько капель средства, и паразиты не приблизятся

С наступлением весны и лета увеличивается активность клещей, которые могут переносить опасные заболевания. Эфирное масло лаванды - эффективный натуральный репеллент против этих паразитов.

Несколько капель лавандового масла на одежде или коже защитят от клещей

Несколько капель масла на одежде или коже значительно снижают риск укусов клещей. Рекомендуется также обработать ремни, шнурки обуви и края одежды. Перед выходом на улицу нанесите масло на кожу и одежду, обновляя слой при необходимости. После возвращения осмотрите тело и одежду на наличие клещей.

Необходимо помнить, что масло лаванды не обеспечивает 100% защиту, поэтому рекомендуется использовать комплексные методы защиты при пребывании на природе, пишет ngnovoros.ru.