Эти вещи не стоит хранить в доме: они несут разруху и бедность

Согласно принципам Васту и рекомендациям японской писательницы Мари Кондо, порядок в доме и избавление от лишних вещей способствуют уменьшению стресса и тяжелых мыслей.

Некоторые предметы могут накапливать отрицательную энергию и вызывать негативные эмоции

Считается, что некоторые предметы, такие как искусственные цветы, посуда со сколами, неприятные подарки и вещи из несчастливого прошлого, могут накапливать отрицательную энергию и вызывать негативные эмоции. К примеру, искусственные цветы ассоциируются с одиночеством и смертью, а также могут содержать токсичные вещества, представляя опасность для здоровья. Поэтому рекомендуется избавляться от таких вещей, чтобы создать в доме гармоничную и благоприятную обстановку, пишет ngnovoros.ru.