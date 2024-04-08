Это пить - значит не очень долго жить: в каких марках чая нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Проведенное исследование выявило, что даже дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества, что имеет особенное значение для российских потребителей, учитывая их любовь к чаю, пишет ngnovoros.ru.

Специалисты приобрели 48 образцов черного чая от 35 популярных брендов, доступных на российском рынке, и проверили их на 178 параметров качества и безопасности. Некоторые марки, включая «Globus», «Basilur», «Dilmah», «Краснодарский» от «Торгового дома Дагомысчай», «Азерчае» и «Золотая чаша», показали неприемлемые результаты, включая высокое содержание пестицидов, плесени и бактерий кишечной палочки.

Нужно отметить, что наличие таких веществ может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями его хранения. Тем не менее, российское законодательство не устанавливает нормы на содержание бактерий в чае, поэтому данное исследование проведено в ответ на интерес потребителей к качеству чая.