С 9 апреля будут лишать прав на год за эти вещи в багажнике. Новый сюрприз для водителей

Российское правительство анонсировало проверки автомобилей с 9 апреля в связи с началом охотничьего сезона по всей стране. Эти проверки направлены на обеспечение соблюдения правил охоты и предотвращение незаконной деятельности в этой сфере.

В рамках проверок будут задействованы сотрудники различных ведомств, включая инспекторов охотнадзора, представителей региональных министерств природы и Росгвардии. Они будут осуществлять патрулирование территорий, где чаще всего ведется охота, и проверять автомобилистов на наличие необходимых документов и соблюдение правил охоты.

Водители, уличенные в нарушении правил охоты, могут быть лишены этой возможности на срок от одного года до двух лет.

Особое внимание будет уделено проверке документов, разрешающих охоту, а также осмотру багажников автомобилей, где могут быть обнаружены незаконно добытые животные или оружие.

Эти меры направлены на поддержание порядка и сохранение биоразнообразия в стране, пишет ngnovoros.ru.