Информинг » О разном » Полезно знать » «Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество

«Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество

Image 16+
«Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество
Полезно знать
Фото: freepik.com

Специалисты рекомендуют покупателям, совершающим покупки в популярных интернет-магазинах, не использовать основную банковскую карту для оплаты. Предупреждение было высказано Роскачеством из-за растущего интернет-мошенничества. 

Злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и похитить деньги с привязанной карты. Рекомендуется использовать специально созданную карту для интернет-покупок, например, онлайн-карту или пластиковую карту в любом банке, и не хранить на ней большие суммы, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Психологи назвали неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ человека

Сегодня, 14:38

Выходные перенесли, того требуют обстоятельства: в майские праздники резко внесены изменения

Сегодня, 08:48

Женщины с этими именами выходят замуж раз и на всю жизнь — любовь им дарована судьбой

Сегодня, 04:13

Теперь полностью запрещено: всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 10 апреля

Вчера, 10:08

Женщина с высоким интеллектом никогда не наденет эти 4 аксессуара

Вчера, 09:38

Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

Вчера, 09:23

Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Вчера, 09:03

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Вчера, 03:58

«Не вздумайте брать». В премиальном корме для животных нашли яд

9-04-2024, 23:33

«Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество

9-04-2024, 17:28

Женщины с этими именами становятся счастливыми только после 40 лет: всего три имени

9-04-2024, 11:58

Эффект ботокса за сплошные копейки: ТОП-3 лучших кремов от морщин в апреле 2024 года

9-04-2024, 03:33

Это пить - значит не очень долго жить: в каких марках чая нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

8-04-2024, 14:28

С 9 апреля будут лишать прав на год за эти вещи в багажнике. Новый сюрприз для водителей

8-04-2024, 12:38

Гадость, а не майонез: специалисты не нашли там даже основных ингредиентов соуса

8-04-2024, 06:23

Клещи боятся этого запаха сильнее огня: всего несколько капель средства, и паразиты не приблизятся

8-04-2024, 03:13

Эти вещи не стоит хранить в доме: они несут разруху и бедность

8-04-2024, 02:43

У умных людей эта цифра всегда есть в дате рождения: проверьте свою

7-04-2024, 14:23

Расчеты точны: одаренный богом математик Сидик Афган точно рассчитал, когда начнется новая мировая война

7-04-2024, 09:33

Шутки кончились. Россиян призвали покинуть дома до 22 апреля

6-04-2024, 13:33

Новости партнеров
2023
ru-RU