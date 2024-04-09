«Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество

Специалисты рекомендуют покупателям, совершающим покупки в популярных интернет-магазинах, не использовать основную банковскую карту для оплаты. Предупреждение было высказано Роскачеством из-за растущего интернет-мошенничества.

Злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и похитить деньги с привязанной карты. Рекомендуется использовать специально созданную карту для интернет-покупок, например, онлайн-карту или пластиковую карту в любом банке, и не хранить на ней большие суммы, пишет ngnovoros.ru.