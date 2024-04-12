Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми

Священник Ульян Кречетов выразил точку зрения, основанную на христианской традиции и верованиях. Он рассказал, что в христианстве умершие считаются представившимися Богу, а связь с ними через молитву является признанным способом помощи им в духовном мире.

Однако идея разговора с мертвыми, хотя она существует в некоторых культурах и религиозных учениях, в православии может рассматриваться как потенциально опасная из-за возможности вмешательства злых сил.

В христианстве важнее всего признать волю Божью и полагаться на Его милость и заботу об ушедших близких. Он говорит, что церковные молитвы очень важны для отошедших в мир иной. Также полезными являются записки, которые подаются на проскомидию.