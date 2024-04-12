Информинг » О разном » Полезно знать » Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми

Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми

Image 16+
Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми
Полезно знать
Фото: @TheDigitalArtist / pixabay.com

Священник Ульян Кречетов выразил точку зрения, основанную на христианской традиции и верованиях. Он рассказал, что в христианстве умершие считаются представившимися Богу, а связь с ними через молитву является признанным способом помощи им в духовном мире.

Однако идея разговора с мертвыми, хотя она существует в некоторых культурах и религиозных учениях, в православии может рассматриваться как потенциально опасная из-за возможности вмешательства злых сил. 

В христианстве важнее всего признать волю Божью и полагаться на Его милость и заботу об ушедших близких. Он говорит, что церковные молитвы очень важны для отошедших в мир иной. Также полезными являются записки, которые подаются на проскомидию.

Информационное агентство «Informing»

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Решетка для шашлыка будет как новая: 5-минутный способ очистит даже самый старый нагар и жир

Сегодня, 11:53

Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше аэрозоля из магазина

Сегодня, 10:28

Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми

Сегодня, 09:43

Скумбрия будет вкуснее семги и горбуши: никакого уксуса в составе

Сегодня, 09:43

Антипасха отмечается в России 12 мая: что можно и что нельзя делать

Вчера, 21:48

Психологи назвали неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ человека

Вчера, 14:38

Выходные перенесли, того требуют обстоятельства: в майские праздники резко внесены изменения

Вчера, 08:48

Женщины с этими именами выходят замуж раз и на всю жизнь — любовь им дарована судьбой

Вчера, 04:13

Теперь полностью запрещено: всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 10 апреля

10-04-2024, 10:08

Женщина с высоким интеллектом никогда не наденет эти 4 аксессуара

10-04-2024, 09:38

Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

10-04-2024, 09:23

Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: старая хитрость сейчас актуальна как никогда

10-04-2024, 09:03

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

10-04-2024, 03:58

«Не вздумайте брать». В премиальном корме для животных нашли яд

9-04-2024, 23:33

«Не оплачивайте своей картой»: ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon обратилось Роскачество

9-04-2024, 17:28

Женщины с этими именами становятся счастливыми только после 40 лет: всего три имени

9-04-2024, 11:58

Эффект ботокса за сплошные копейки: ТОП-3 лучших кремов от морщин в апреле 2024 года

9-04-2024, 03:33

Это пить - значит не очень долго жить: в каких марках чая нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

8-04-2024, 14:28

С 9 апреля будут лишать прав на год за эти вещи в багажнике. Новый сюрприз для водителей

8-04-2024, 12:38

Гадость, а не майонез: специалисты не нашли там даже основных ингредиентов соуса

8-04-2024, 06:23

Новости партнеров
2023
ru-RU