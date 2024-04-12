Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше аэрозоля из магазина

Использование эфирных масел - эффективный способ отпугивания клещей за счет создания аромата, который они не переносят. Масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева считаются наиболее эффективными и доступными в аптеках или магазинах за 45 рублей.

Рекомендуется добавлять масло в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин, чтобы усилить и продлить защитные свойства.

Средства на основе эфирных масел безопасны для кожи человека, но не подходят для обработки шерсти домашних животных из-за их возможной вредности.

Вместо этого можно использовать раствор на основе водки и ванилина, смешав 2 грамма ванилина со 100 миллилитрами водки и оставив настаиваться на протяжении пяти-семи дней перед обработкой шерсти животного перед выходом на улицу, пишет ngnovoros.ru.