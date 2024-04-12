Решетка для шашлыка будет как новая: 5-минутный способ очистит даже самый старый нагар и жир

Предстоит пора шашлыков, но ваша решетка для барбекю, вероятно, покрыта старым налетом жира. Не торопитесь избавляться от неё — есть простой способ придать ей первозданный вид. Даже упорный нагар снимется буквально за минуты, воспользовавшись всего лишь одним средством.

Автор канала «Порядок. Дома и на даче» поделился лайфхаком, который поможет вам легко превратить старую жирную решетку с толстым слоем нагара в нечто, будто вы её только что приобрели.

Вам понадобятся всего два ингредиента: уксус и вода. Просто смешайте уксус с водой в равных пропорциях, хорошо размешайте и налейте в распылитель. Обильно нанесите это средство на решетку и оставьте на несколько минут.

Время действия зависит от степени загрязнения: иногда достаточно всего 5 минут, а иногда потребуется и 15. После этого возьмите мягкую губку, смоченную в теплой воде, и протрите всю решетку. Жир будет смываться очень легко, пишет ngnovoros.ru.