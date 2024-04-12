Выходные изменили из-за ситуации в стране: в майские праздники внесены изменения

В текущем году российское правительство решило перенести некоторые выходные дни в связи с обстановкой в стране. Суббота, приходящаяся на 27 апреля, была перенесена на понедельник, 29 апреля, что сделало этот день дополнительным выходным. Также выходной день вторника, 30 апреля, был перенесен со 2 ноября.

Дополнительный выходной пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января. В этом году майские праздники начинаются с 28 апреля и продлятся до 12 мая, включая День труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней, пишет ngnovoros.ru.