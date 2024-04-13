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Клещи забьются в конвульсиях от этого запаха: достаточно несколько капель дешевого средства

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Клещи забьются в конвульсиях от этого запаха: достаточно несколько капель дешевого средства
Полезно знать
Фото: @Nature-Pix / pixabay.com

Гвоздика - это очень эффективный отпугиватель клещей благодаря своему аромату. Нанесение эфирного масла гвоздики на кожу и одежду перед прогулкой на природе помогает избежать укусов этих насекомых. 

Другие методы защиты включают ношение плотной одежды, использование репеллентов и регулярный осмотр тела после прогулки. Клещи предпочитают мягкие участки кожи, поэтому важно тщательно осмотреть такие области как подмышки, затылок и паховая область. 

Период активности клещей приходится на март-октябрь, особенно во влажных и заросших местах. Соблюдение этих мер позволяет наслаждаться прогулками на природе, минимизируя риск укусов и заболеваний, которые они могут передавать, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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