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Больше не купите нигде: продажа этих продуктов под строгим запретом с 13 апреля

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Больше не купите нигде: продажа этих продуктов под строгим запретом с 13 апреля
Полезно знать
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Скоро в Российской Федерации вступят в силу важные изменения в работе продуктовых магазинов. Новые правила, подписанные председателем правительства Михаилом Мишустиным, запрещают продажу продуктов с истекшим сроком годности и контрафактных товаров. Это касается 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, воду, пиво, табак и другие. 

Магазины должны будут помечать товары значком «честный знак»

Запрет будет введен поэтапно: сначала на часть товаров, затем на все. Магазины должны будут помечать товары значком «честный знак», и без этой маркировки товар не будет продан. 

Меры направлены на защиту покупателей от просроченных товаров и контрафактной продукции. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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