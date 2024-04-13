Больше не купите нигде: продажа этих продуктов под строгим запретом с 13 апреля

Скоро в Российской Федерации вступят в силу важные изменения в работе продуктовых магазинов. Новые правила, подписанные председателем правительства Михаилом Мишустиным, запрещают продажу продуктов с истекшим сроком годности и контрафактных товаров. Это касается 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, воду, пиво, табак и другие.

Магазины должны будут помечать товары значком «честный знак»

Запрет будет введен поэтапно: сначала на часть товаров, затем на все. Магазины должны будут помечать товары значком «честный знак», и без этой маркировки товар не будет продан.

Меры направлены на защиту покупателей от просроченных товаров и контрафактной продукции. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы, пишет ngnovoros.ru.