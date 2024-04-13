В СССР эти продукты были в избытке, а сегодня их могут позволить себе лишь богачи

Крабовое мясо и морская капуста даже раздавались бесплатно из-за перепроизводства

Во времена Советского Союза крабовое мясо и морская капуста поставлялись в избытке и даже раздавались бесплатно из-за перепроизводства. Однако они не пользовались популярностью из-за вкуса и сложностей с экспортом. Морская капуста рекламировалась как питательный продукт, но не всем нравился ее вкус и внешний вид.

В настоящее время эти продукты стали деликатесами, что отражает изменения в восприятии и доступности пищевых продуктов, пишет ngnovoros.ru.